علي الإدريسي: ضبابية مشهد ظهور كورونا كان لها تأثير سلبي

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه مع بداية ظهور كورونا كانت هناك حالة من الضبابية للمشهد ولم يكن أحد يعمل متى ستنتهي وهذه أزمة بالنسبة للمستثمرين والاستثمار المباشر دائما لفترة زمنية طويلة.

وأضاف، خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل”، عبر فضائية “القناة الأولى المصرية”، أنه في حالة وجود ضبابية في المشهد يؤثر بشكل واضح على الاستثمار المباشر وبالتالي يؤثر بالسلب على العديد من المؤشرات الأخرى بجانب التكلفة الصحية.

وتابع علي الإدريسي، أن الدول العربية، كانت تواجه تحديات قبل فترات كورونا، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي، والذي كان له دور في التأثير على المستوى الإقتصادي.