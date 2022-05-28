والد طفل بالدقهلية يستغيث: نجا من مرض القلب بأعجوبة وحريق اثر عليه

يعاني الطفل احمد هشام ٨ أعوام من حروق من نوع غريب خاصه انه كان مصابا بمرض في القلب وتم اجراء عمليه له منذ ان كان عمره عده شهور.



" صدى البلد" التقت بأسرة الطفل باحدى قرى ميت غمر بمحافظة الدقهليه حيث قال والد الطفل ان احمد كان مصابا بالقلب منذ ان كان عمره عده شهور وأجريت العمليه له عن طريق جمعيه الأورمان وشفي منها ولكن الحريق الذي اصابه اثر على رقبته واصيب بكيس منتفح".

وواصل الأب قائلا" منذ عدة سنوات ذهبنا لاكثر من طبيب تجميل بالمنصورة والقاهرة فخشوا عليه من اجراء العمليه ربما يكون هناك شريان تحت الكيس مضيفا "ابني يتعذب كثيرا بسبب هذا الكيس المنتفخ، هو لا يؤلمه ولكنى متخوف من ان يكون له ابعاد بعد ذلك وكلما ذهب لطبيب يقول له نخشى من العمليه ربما يكون هناك شريان تحته".

وطالب والد الطفل بان يتم النظر الى حاله احمد بشكل طبي دقيق وان يعرض على اكبر اطباء سواء تجميل او قلب للتخلص من هذا الكيس الذي يسبب له نفسيا وربما يكون شيئا خفيا لا يعلمونه:.