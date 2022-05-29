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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حصل على شخصية العام رغم صغر سنه.. اختيار شاب مصري لعضوية البرلمان النمساوي|فيديو

عضوية برلمان الشباب
عضوية برلمان الشباب النمساوي

قال ميسرة مقلد، عضو البرلمان النمساوى، إنه حصل على شخصية العام 2020 فى النمسا، ومن ثم استطاع العمل فى رئاسة الوزراء بالنمسا بعدها رغم سنه الصغير.

وأضاف “مقلد”، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية،  أنه عمل برئاسة الوزراء فى النمسا لمدة شهر، وبعد ان نال شغله إعجابهم تم اختياره لعضوية برلمان الشباب النمساوى.

وأشار عضو البرلمان النمساوى، إلى أنه مازال يدرس فى المدرسة، ولكنه يُهيئ نفسه حتى يصبح وزيرًا أو سياسيًا كبيرًا، منوهاً إلى أنه يؤمن بفكرة التغير الجماعى وتحقيق الأحلام، متابعاً أنه يطمح للتغير الإيجابى، والاهتمام بالبنية التحتية لتطوير المجتمعات.

النمسا عضو البرلمان النمساوى التغير الجماعى البنية التحتية تطوير المجتمعات

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