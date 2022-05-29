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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم تتصدر التريند بسبب فيفي عبده ورقصة مليونير

نيللى كريم
نيللى كريم

تصدرت الفنانة نيللى كريم، تريند جوجل بعد أن خطفت الأنظار إليها فى حفل زفاف ابنة السيناريست مدحت العدل، وكانت بصحبتها الفنانة فيفى عبده كما قامت بالرقص على أنغام مليونبر. 

 

وأثارت الصورة التى نشرتها فيفى عبده مع نيللى كريم حالة من الاعجاب لمتابعى النجمتين. 

 

وتستعد النجمتان يسرا ونيللى كريم لبدء تصوير مسلسل "روز وليلى" المكون من 12 حلقة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، حيث يضم المسلسل نخبة من نجوم ونجمات الدراما.

وكشفت الفنانة نيللى كريم عن قرب عرض المسلسل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

المسلسل من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال "Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood"، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل "Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark" .

شاهد... وصلة رقص بين نيللي كريم ويسرا على أنغام مليونير

فيفي عبده و نيللي كريم تخطفان أنظار الجمهور عبر انستجرام

قصة المسلسل

تأتي قصة "روز وليلى" في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليئة بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها .

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتيْن - اللتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر،  فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت في رمضان الماضى مسلسل "فاتن أمل حربى، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويسرا قدمت مسلسل "أحلام سعيدة، تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة .

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