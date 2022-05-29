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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. نصائح لمرضى الحساسية.. معلومات عن انفلونزا الطماطم

انفلونزا الطماطم
انفلونزا الطماطم

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

تصيب الأطفال.. 5 معلومات لا تعرفها عن أنفلونزا الطماطم
أثارت أنفلونزا الطماطم حالة من القلق، والأنفلونزا تصيب الأطفال دون سن الخامسة، كما تشمل أعراض هذه الأنفلونزا ، والتي تسمى أيضًا حمى الطماطم ، الطفح الجلدي وتهيج الجلد والجفاف.

دراسة تربط بين كورونا واختلال وظائف القلب وتحذر من هذه العلامات
يعمل فيروس كورونا بطريقة غامضة، لا توجد طريقة معينة يهاجم بها هذا الفيروس ويترك بصمته في النظام البشري حتى الآن، لوحظ أن هجمات كورونا يمكن أن تؤثر على كل عضو بشري بدرجات مختلفة، هذا هو تأثير الفيروس بحيث لا يمكن للمرء أبدًا معرفة وظيفة العضو التي تم تعطيلها في هذه الأثناء.

مع بداية الحر.. نصائح لمرضى الحساسية بموسم الزهور
قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر السابق بقصر العيني جامعة القاهرة، إنه مع بدء موسم التزهير تبدأ خطورة حبوب اللقاح على المريض الذي لديه الاستعداد التحسسي بسبب محدد في البيئة.

علماء يكتشفون نوعًا نادرًا في امرأة أسترالية.. ما هو الدم الذهبي؟
اكتشف العلماء لأول مرة نوع دم نادر في امرأة أسترالية من السكان الأصليين، وبعد الفحص والنتائج وجد أن يطلق عليه الدم الذهبي وهو من ضمن 8 أنواع أخرى.

 

 

 

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