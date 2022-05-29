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ديني

شيخ الطرق الصوفية ونقيب الأشراف يشاركان في احتفالية ذكرى الإمام أبوالحسن الشاذلي

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

وصل الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف  في  الندوة العلمية التي ينظمها  البيت المحمدي   عن الإمام أبو الحسن الشاذلي والمدرسة الشاذلية  بمشاركة وحضور الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي و الدكتور  إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية و المحدث الشيخ محمد عبدالباعث الكتاني محدث الإسكندرية ومسندها، والدكتور بركات حسانين العميد السابق  لكلية الهندسة بقنا  بجامعة الأزهر والدكتور سيد بكري عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر، والشيخ علي صالح من علماء الأزهر والدكتور أنس الفقي الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وعدد من مشايخ الطرق الشاذلية.

وتناقش الندوة النشأة والتكوين والتوجيه في حياة الإمام أبوالحسن الشاذلي، والمعاني الإيمانية، والدلالات الأخلاقية في أوراد الإمام الشاذلي، والمدرسة الشاذلية ودورها في التصوف المعاصر.

 

وبدأت منذ قليل الندوة العلمية التي ينظمها  البيت المحمدي   عن الإمام أبو الحسن الشاذلي والمدرسة الشاذلية بحضور علماء الأزهر وشيوخ التصوف برعاية الدكتور  عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

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