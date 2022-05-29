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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق التميز .. قائمة بـ 5 سيارات فارهة داخل السوق السعودي موديل 2022 |صور

لعشاق التميز .. قائمة
لعشاق التميز .. قائمة بـ 5 سيارات فارهة داخل السوق السعودي

تحظى فئة المركبات الفارهة بإهتمام كبير من قبل محبي عالم السيارات، نسبة إلى قدراتها الفنية المميزة، والتجهيزات الداخلية الفريدة، إلى جانب التصميمات الخارجية التي ينفرد بها كل صانع وعلامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات فارهة من موديلات 2022 بالسوق السعودي.

5 سيارات فارهة من موديلات 2022

1 – بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 

زودت السيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 567 حصانا، و 700 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يدعمل بتقنية الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل إلى 314 كم/ساعة، وامكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.7 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 المكشوفة داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 1.300.000 ريال.

5 سيارات فارهة من موديلات 2022

2 - كاديلاك اسكاليد موديل 2022 

تتسارع السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2022 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 6.3 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، حيث دعمت السيارة بمحرك 8 سلندر ثماني الاسطوانات سعة 6200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 420 حصانا، و 623 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الجر الكلي.

 

وتبدأ أسعار السيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2022 داخل السوق السعودي من 361.500 ريال إلى 464.400 ريال.

5 سيارات فارهة من موديلات 2022

3 – لامبورجيني اوروس موديل 2022 

دعمت السيارة لامبورجيني اوروس موديل 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 650 حصانا، و 850 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع علبة تروس أوتوماتيكية بتقنية الدفع الكلي، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3.6 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 305 كم/ساعة.

 

وتقدم السيارة لامبورجيني اوروس موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 1.078.000 ريال.

5 سيارات فارهة من موديلات 2022

4 - رولز رويس جوست موديل 2022 

تحتاج السيارة رولز رويس جوست موديل 2022 مدة زمنية قدرها 4.8 ثانية للوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد قوتها من محرك 6800 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي، بينما يستطيع محرك السيارة أن ينتج قوة قدرها 571 حصانا، و 850 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

ويبلغ سعر السيارة رولز رويس جوست موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 1.345.300 ريال.

5 سيارات فارهة من موديلات 2022

5 – استون مارتن سوبرليجرا DBS موديل 2022 

زودت السيارة استون مارتن سوبرليجرا DBS موديل 2022 بمحرك من 12 اسطوانة سعة 5200 سي سي، قادر على انتاج 715 حصانا، و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 340 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 3.4 ثانية.

 

وتقدم السيارة استون مارتن سوبرليجرا DBS موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 1.386.462 ريال سعودي.

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