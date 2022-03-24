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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات موديل 2022 بعد الزيادات السعرية .. صور

ابرز 5 سيارات موديل
ابرز 5 سيارات موديل 2022 بعد الزيادات السعرية

شهدت الأيام القليلة الماضية بعض التغييرات السعرية داخل السوق المصري لموديلات 2022، وذلك لمختلف الفئات المقدمة من قبل العديد من العلامات التجارية، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بأبرز 5 سيارات خضعت لهذه التغيرات الجديدة.

ابرز 5 سيارات موديل 2022 بعد الزيادات السعرية 

1 – ام جي ZS موديل 2022 

 

تعتمد السيارة أم جي ZS موديل 2022 على محرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ 123 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات، مع إمكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 10.9 ثانية.

 

أسعار السيارة ام جي ZS موديل 2022

 

الفئة الأولى ام جي ZS موديل 2022 بقيمة قدرها 314.990 ألف جنيه بدلًا من 282.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي ZS موديل 2022 بقيمة قدرها 329.990 ألف جنيه بدلًا من 297.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي ZS موديل 2022 بقيمة قدرها 344.990 ألف جنيه بدلاً من 315.990 ألف جنيه.

ابرز 5 سيارات موديل 2022 بعد الزيادات السعرية 

2 – أوبل كورسا موديل 2022 

 

تستمد السيارة أوبل كورسا موديل 2022 قوتها من محرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، مع قوة انتاجية تقدر بـ 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء سداسية السرعات، مع إمكانية الانطلاق من النقطة 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.7 ثانية.

 

أسعار السيارة اوبل كورسا موديل 2022 

 

الفئة الأولى اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 360 ألف جنيه بدلاً من 330 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 370 ألف جنيه بدلاً من 340 ألف جنيه

الفئة الثالثة اوبل كورسا موديل 2022 بقيمة قدرها 380 ألف جنيه.

 

ابرز 5 سيارات موديل 2022 بعد الزيادات السعرية 

3 – أم جي 5 موديل 2022 

 

تأتي السيارة أم جي 5 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من انتاج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة CVT أوتوماتيكي  الاداء يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، مع متوسط استهلاك للوقود يصل لـ 5.8 لتر لكل 100 كم.

 

أسعار السيارة أم جي 5 موديل 2022 

 

الفئة الأولى أم جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 274.990 ألف جنيه بدلاً من 246.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أم جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 294.990 ألف جنيه بدلاً من  266.990 ألف جنيه. 

الفئة الثالثة أم جي 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 314.990 ألف جنيه بدلاً من  286.990 ألف جنيه.

ابرز 5 سيارات موديل 2022 بعد الزيادات السعرية 

4 – جاك j7 موديل 2022 

 

دعمت السيارة جاك j7 موديل 2022 بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء CVT بعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي، قادر على ضخ قوة قدرها 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال الامكانيات الفنية للسيارة فيمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 10.5 ثانية.

 

أسعار السيارة جاك j7 موديل 2022 

 

الفئة الاولى جاك j7 موديل 2022 بقيمة قدرها 337 ألف جنيه بدلًا من 312 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك j7 موديل 2022 بقيمة قدرها 367 ألف جنيه بدلًا من 342 ألف جنيه.

ابرز 5 سيارات موديل 2022 بعد الزيادات السعرية 

5 – بايك X3 موديل 2022 

 

تأتي السيارة بايك X3 موديل 2022 بنسبة طول كلي بلغت 4325 مم، وبعرض يبلغ 1830 مم، و 1640 مم للارتفاع، بينما تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 116 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكي دفع أمامي تتكون من 4 سرعات.

 

أسعار السيارة بايك X3 موديل 2022 

 

الفئة الاولى بايك X3 موديل 2022 بقيمة قدرها 297 ألف جنيه بدلًا من 267 ألف جنيه

الفئة الثانية بايك X3 موديل 2022 بقيمة قدرها 318 ألف جنيه بدلًا من 285 ألف جنيه

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