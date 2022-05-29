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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصندوق السيادي: ضخ 5 مليارات جنيه بمشاريع الطاقة المتجددة خلال عامين

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

أعلن كريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادى، عن خطة الصندوق لضخ 5 مليارات جنيه استثمارات على مدار عامي 2022 و2023 في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر وقطاع التخزين والمستودعات.

وأكد كريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادى خلال مؤتمر الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة اليوم الاحد  أن الصندوق يركز بشكل كبير على مشاريع تحلية المياه باعتبارها مشروع قومي، ويستهدف إنتاج 3 ملايين متر مكعب يوميا الفترة المقبلة.

وأوضح كريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادى، أن الصندوق يركز على المشاركة في مشاريع الهيدروجين الأخضر، لما له من أهمية كبيرة تساعد في وضع مصر على خريطة الدول المصدرة للطاقة.

وقال إن الصندوق يستهدف إنتاج مليون ونص طن هيدروجين أخضر بحلول عام 2030، بحجم استثمار يصل إلى 40 مليار دولار.

ونوه بأن الصندوق يلعب دور الشريك الأمثل فى جذب الاستثمار بالاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن مشاركة الصندوق بمشاريع الاقتصاد الأخضر تعطى طمأنينة للمستثمر.

وأشار إلى أن الصندوق يوفر آليات تمويل منخفضة التكاليف، لجذب مستثمرين لهذا النوع من المشاريع.

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