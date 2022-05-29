القائم بأعمال وزير الصحة: لا إصابات بـ جدري القرود في مصر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، القـائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أنه لاتوجد أي حالات أو أي بلاغات لوجود حالات مصابه بجدري القـرود في مصر.



مضيفًا ان فيروس جدري القرود تم اكتشافه 1958 ولا يوجد خوف لأننا نملك تطعيم وأبحاث منذ زمن طويل عنه.

وأشار عبدالغفار ، أن فيروس جدري القرود من النـوع DNA وهو نوع لا يتحور وانتشــاره يحتاج إلىإلتصاق وثيق

وأكد القائم باعمال وزير الصحة، أعراض جدري القرود تكون:

ظهور بثور في الوجه والأطراف

ارتفاع في الحرارة

تأثر في الغدد الليمفاوية

تعب في العضلات وصعوبة في النشاط

وافاد عبدالغفار، أن هناك إجراءات اتخذتها الدولة بترقب بيطري لأي نوع من أنواع الحيوانات القادمة منأفريقيا نتيجة انتشار الفيروس في وسط وغرب أفريقيا.

مضيفًا أن من خلال هيئة الشــراء الموحد وهيئة الدواء يتم التواصل لتوفير بعض اللقاحات التي توقفإنتاجها منذ عام 1980 وكان اللقاح حتى هذه المدة إجباري لكل من ولد قبل 1980.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأولبشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراضمعدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروسكورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg



