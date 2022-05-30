احتجاجات واشتباكات في مدينة عبادان الإيرانية

تشهد مدينة عبادان الإيرانية، منذ الساعات الماضية وحتى الآن تظاهرات حاشدة في شوارع المدينة ضد انهيار مبنى في المدينة، والفساد.

واندلعت اشتباكات وسط الاحتجاجات التي تشهدها المدينة في الوقت الذي ظهرت حالات إطلاق نار في شوارع المدينة.

وكانت عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو يرصد احتجاجات على انهيار مبنى في إيران .. والشرطة تطلق الرصاص لتفريق المتظاهرين.

وأوضحت أن وكالة أنباء فارس وتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت أن الشرطة الإيرانية استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق متظاهرين خرجوا في ليلة أخرى من الاحتجاجات على انهيار مبنى في مدينة عبادان بجنوب غرب البلاد، في واقعة يلقي المسؤولون باللوم فيها على الفساد وعدم مراعاة قواعد السلامة.

وأشارت إلى أن مسئولين في إقليم خوزستان المنتج للنفط، حيث تقع عبادان، قالوا إن عدد القتلى جراء انهيار المبنى السكني والتجاري المؤلف من عشرة طوابق يوم الاثنين ارتفع إلى 28 شخصا بينما أصيب 37 آخرون. وأعلنوا اعتقال 13 شخصا حتى الآن لارتكابهم مخالفات تتعلق بالبناء.

وتابعت أن السلطات التي تحقق في الكارثة اعتقلت رئيسي بلدية عبادان الحالي والسابق وعددا من موظفي البلدية الآخرين، وسط اتهامات بتجاهل تحذيرات تتعلق بالسلامة.