عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

‎نيابة المنتزه: لجنة هندسية لمعاينة واقعة انهيار أجزاء من عقار شرقي الإسكندرية

صورة من العقار
صورة من العقار

قررت نيابة المنتزة ثان في الإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار، بمنطقة العصافرة، دون حدوث إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وطلب ملف العقار من الحي لفحصه. 

 

وشهد حي المنتزه ثان وقعة سقوط أجزاء من عقار بشارع البستان بمنطقة العصافرة بحري، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي الإسكندرية،  دون إصابات أو أضرار للسكان. 

 

اقرأ أيضًا:

حملات مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفية وإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

وذكر حي المنتزة ثان، برئاسة هدى أبو كليلة، في بيان صباح أمس الأحد، أن غرفة عمليات الحي، تلقت بلاغًا بشأن سقوط بالكونة بالدور العاشر وأجزاء من الدور السادس بالعقار الكائن في شارع البستان بالعصافرة بحرى دون ضرر لأحد من السكان. 

 

وأزالت الأجهزة التنفيذية بالحي الأجزاء المتساقطة بحضور قوات الدفاع المدنى مع الدفع بلوادر وسيارات الحى لرفع المخلفات من الردم حتى لا تعوق الطريق للمواطنين، كما تمت إزالة الأجزاء المعلقة التى تسبب خطورة داهمة بمعاونة الحى. 

الاسكندرية غرفة عمليات ازالة الاشغالات حي المنتزه نيابة المنتزه الدفاع المدني تشكيل لجنة هندسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

التحقيق في اتهام دكتورة جامعية لشاب بالتحرش بها في ميكروباص أكتوبر

ترشيحاتنا

الحمى النزفية تهدد بلاد الرافدين.. هل يستطيع العراق التخلص من الوباء

وكيل الشيوخ توافق على تقرير تعديل قانون إنشاء صندوق دعم ذوى الإعاقة

نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط 2022 .. النجاح 72.37%

بالأسماء.. كريم السقا يعلن الإفراج عن عدد من الشباب خلال ساعات ضمن لجنة العفو الرئاسي

انطلاق مؤتمر وزارة الخارجية المصرية في مئة عام بجامعة عين شمس غدا

عبدالغفار: وزارة التعليم طورت مراكز الامتحانات لطلاب الجامعات ولا خيم بعد الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

150خبيئة برونزية و250 تابوتا.. اكتشاف أثري جديد بـ سقارة .. صور

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

فيديو

انهيار المنازل وآلاف الضحايا.. وضع كارثي في البرازيل بسبب الفيضانات

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. جمال شعبان يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ