‎نيابة المنتزه: لجنة هندسية لمعاينة واقعة انهيار أجزاء من عقار شرقي الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان في الإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار، بمنطقة العصافرة، دون حدوث إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.

وشهد حي المنتزه ثان وقعة سقوط أجزاء من عقار بشارع البستان بمنطقة العصافرة بحري، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي الإسكندرية، دون إصابات أو أضرار للسكان.

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وذكر حي المنتزة ثان، برئاسة هدى أبو كليلة، في بيان صباح أمس الأحد، أن غرفة عمليات الحي، تلقت بلاغًا بشأن سقوط بالكونة بالدور العاشر وأجزاء من الدور السادس بالعقار الكائن في شارع البستان بالعصافرة بحرى دون ضرر لأحد من السكان.

وأزالت الأجهزة التنفيذية بالحي الأجزاء المتساقطة بحضور قوات الدفاع المدنى مع الدفع بلوادر وسيارات الحى لرفع المخلفات من الردم حتى لا تعوق الطريق للمواطنين، كما تمت إزالة الأجزاء المعلقة التى تسبب خطورة داهمة بمعاونة الحى.