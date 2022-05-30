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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول المشمش يحميك من هذه الأمراض.. أبرزها تحسين أداء الجهاز الهضمي

فاكهه
فاكهه

يحتوي المشمش على العديد من الفوائد، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والفلافونويد والبوتاسيوم ، لذا يتمتع المشمش بفوائد صحية كبيرة.

وتعمل مركبات الفلافونويد على حماية وتقوية الأوعية الدموية مع تقليل علامات الالتهاب، بينما البوتاسيوم ، وهو معدن مهم لوظيفة الأعصاب والعضلات ، فإنه ضروري أيضًا لمساعدة العناصر الغذائية على التحرك في جميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى أنه يدعم ضغط الدم الصحي وصحة القلب .

 

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فوائد المشمش

هضم أفضل

يقدم المشمش الكثير من الألياف الغذائية الجيدة لمساعدة الجهاز الهضمي، ونصف هذه الألياف قابلة للذوبان ونصفها الأخر غير قابلة للذوبان، وتساعد الألياف القابلة للذوبان جهازك الهضمي على الاحتفاظ بكمية كافية من الماء وتشجع البكتيريا الجيدة على الازدهار، بينما الألياف غير القابلة للذوبان مفيدة أيضًا لمستويات بكتيريا الأمعاء الصحية.

حماية الخلايا من التلف

المشمش منخفض الدهون ولكنه غني بفيتامين أ وبيتا كاروتين، تعمل هذه العناصر الغذائية كمضادات للأكسدة لحماية خلاياك من التلف.

الحماية من الالتهابات

ويعتبر المشمش أيضًا مصدرًا جيدًا للفلافونويد ، وهو مضاد للأكسدة يساعد على الحماية من الالتهابات والأمراض الالتهابية ، إلى جانب تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب ، مركبات الفلافونويد الرئيسية في المشمش هي أحماض الكاتشين والكيرسيتين وأحماض الكلوروجينيك.

المشمش فوائد المشمش الأمعاء القلب ​​​​​​​health

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