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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يحارب الشيب والضعف.. فوائد زيت الزيتون والليمون للجسم

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فوائد زيت الزيتون والليمون الصحية للشعر والبشرة والمناعة.


 

فوائد زيت الزيتون والليمون للجسم:-

· يعتبر خليط زيت الزيتون والليمون الطبيعي أحد أقوى المضادات الطبيعيّة لكلّ من البكتيريا، والفطريات، والجراثيم، والميكروبات،التي تسبّب بشكل مباشر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، وذلك بفضل تركيبة كلّ من زيت الزيتون المضادّة للأكسدة والتي تقاوم هذهالعدوى، وبفضل تركيبة الليمون المُطهّرة والمعُقّمة للجسم، ممّا ينعكس بصورة إيجابيّة جداً على قوّة الجهاز المناعي في الجسم.


 

· يعتبر من أقوى الحلول لمشاكل البشرة المختلفة، على رأسها مشكلة الحبوب والندوب والبثور بما في ذلك حبّ الشباب، وكذلك مشاكل انعدامالنضارة، وغياب اللون الطبيعيّ، وكذلك الجفاف وانعدام الرطوبة، حيث تغذّي هذه العناصر خلايا البشرة وتساعد على تجديدها ونموها،وتساعد أيضاً على تبييض البشرة وتفتيح لونها، ويرطب زيت الزيتون البشرة ويمنع من جفافها.


 · يغذي هذا الخليط كلّ من بصيلات وجذور الشعر، ويقي من جفاف فروة الرأس، ممّا يقي من ظهور القشرة المرافقة للحكة، وكذلك يحاربمشاكل تساقط وتكسر وضعف الشعر وانعدام كثافته، ويزيد من حجمه وطوله.

· يحارب الالتهابات والحساسية بأنواعها المختلفة، ويقلل إلى حد كبير من التهيج والإحمرار والحكة، كما يساعد على تفتيح الأماكن الداكنةفي مناطق الجسم المختلفة، بما فيها منطقة تحت الإبط والمناطق الحساسة، وذلك بدهن تلك المناطق بهذه الخلطة موضعيّاً وتركها لفترة ثمغسل المنطقة جيداً بالماء، والحرص على الاستمرار باستخدام هذه الوصفة لفترة معينة للحصول على نتائج مُرضية.

 

· يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة، مما يساعد إلى حد كبير على مكافحة الشقوق والجذور الحُرة، والتي تسبّب بشكل مباشر الإصابةبسرطان الجلد وغيره من الأورام السرطانية التي تشكل خطراً على صحة الجسم وسلامة أعضائه، كما يساعد بفضل هذه الخصائص إلىحد كبير على الحفاظ على حيوية وشباب الجسم والجلد، ممّا يقي بالتالي من ظهور علامات التقدّم في السن والشيخوخة، على رأسها التجاعيد والخطوط الرفيعة والتعرّجات والشيب أو الشعر الأبيض والضعف والوهن الذي يُصيب بنية الجسم وشكله الخارجي بشكل عام.

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