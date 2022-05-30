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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أولى ضحايا الموجة الحارة.. مصرع شاب غرقا بترعة الإسماعيلية.. صور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقا بترعة الإسماعيلية أثناء محاولة نزوله للسباحة في مياه الترعة.

 

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ أحد أهالي قرية المحسمة بغرق شاب في مياه الترعة خلال نزوله للسباحة هرباً من ارتفاع درجة الحرارة قرب عزبة صبري علي مسافة قصيرة من مركز القصاصين.

 

ودفعت مديرية أمن الإسماعيلية بمجموعة من رجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن الجثمان بعد أن جرفتها مياه الترعة في منطقة سباحة الشاب.

 

وحاول بعض الأهالي النزول للحاق به إلا أن الجثمان اختفي في مياه الترعة مما اضطرهم لإبلاغ رجال الإنقاذ النهري والشرطة لمحاولة العثور علي الجثمان.


وتوافد العشرات من أهالي القرية علي مكان وقوع الحادث، منهم أمه التي أصيبت بنوبة من البكاء والصراخ، داعية الله أن يعود إليها سالما. 

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