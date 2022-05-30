تلقب بأقوى امرأة عربية.. إيمان حجاب: فخورة بتعبي لسنوات لحصد بطولات

أحدثت إحدى لاعبات رفع الأثقال بمصر ضجة هائلة، بعد ظهورها بمظهر يشبه الرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتثير حالة من الجدل بصفوف رود السوشيال ميديا، ما بين مؤيد ومعارض لطريقتها في ممارسة الرياضة وهيئتها، وتحدت اللاعبة أي سيدة تمارس هذه الرياضة وأن تتمكن من التغلب عليها.

وفي هذا الاطار قالت الكابتن "إيمان حجاب" الملقبة بأقوى سيدة بالوطن العربي، أنها لا تلتفت لأي شخص يحاول استعراض نفسه، ويتحدى من حوله ليصبح تيرند وحديث الناس.

الكابتن "إيمان حجاب"

وأوضحت الكابتن "إيمان حجاب" خلال حديثها لموقع "صدى البلد"، أنها تمتلك رسالة تقدمها للناس تهدف إلى مساعدتهم و إفادتهم في الحياة الرياضية، لافتة إلى أنها ليست من محبي الاستعراض لتكون إحدى بطلات التريند كما يقوم البعض في الوقت الحالي .

وأشارت إلى أنها من الأبطال الذين يفتخرون بتعبهم وشقائهم لسنوات، لكي يحصلوا على بطولات والقاب لم يتمكن غيرهم من الحصول عليها، وأنها لا تتفاخر بعضلاتها كما يقوم البعض.

ووجهت أقوى سيدة بالوطن العربي الشكر لكل من دعمها، وساندها خلال مسيرتها الرياضية، لافتة إلى أن الجمهور يعرف جيداً من البطل الحقيق ومن يدعي البطولة من أجل أن يصبح ترند.