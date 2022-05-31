إعصار عنيف يضرب المكسيك ويتسبب بأضرار مادية |فيديو

عرضت فضائية العربية، فيديو بعنوان"إعصار عنيف يضرب المكسيك ويتسبب بأضرار مادية".



وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار “ريك ” اقترب من سواحل المكسيك، ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات طينية شمال البلاد.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، كان إعصار ريك يقع على بعد 210 كم جنوب مدينة زيهواتانيجو الساحلية في ولاية جيريرو.

وقدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار ريك يزداد قوة مع اقترابه من الساحل وجلب عواصف تهدد الحياة ورياح قوية جدا على امتداد سواحل المكسيك.

كان من المتوقع أن يصل هطول الأمطار في بعض المناطق إلى 20 بوصة، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات طينية.

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