طارق سعدة : ميثاق الشرف الإعلامي قضى على الفوضى وكفل حرية الرأي | فيديو

قال الدكتور طارق سعدة ، نقيب الإعلاميين ، إن اصدار ميثاق شرف العمل الإعلامي من قبل نقابة الإعلاميين عام 2016 كان متوافقا مع جميع المواثيق الإعلامية المعمول بها في العالم سواء على مستوى المنظمات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة ، أو جامعة الدول العربية ، أو الدول المنادية لحرية الرأي ، أو أساتذة الاعلام المصريين .

وأضاف الدكتور طارق سعدة ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن أساتذة الاعلام بالنقابة عكفوا على مدار عام لإصدار هذا الميثاق ، والذي يضبط مشهد الاعلام المصري ، وتحديد الضوابط الإعلامية المصرية .

وأوضح نقيب الإعلاميين ، أن ميثاق الشرف الإعلامي تناول عدم الخوض في الحياة الشخصية ، وعدم تصفية الحسابات على الوسائل الإعلامية ، مؤكدا أن هذا الميثاق قضى على الفوضى الإعلامية التي كانت منتشرة .

وأوضح " سعدة " ، أن المقارنة بين عام 2011 وعام 2021 من حيث التناول الإعلامي يكشف عن مدى الفارق الشاسع للأداء .

وتابع ، أن النقابة تهتم في عيد الإعلاميين بتقديم خدمة متميزة للإعلامي ولأسرته مثل الملف الطبي ، وتسهيل رحلات الحج والعمرة ، وتوفير المناخ الكامل للحماية للإعلامي وأسرته .