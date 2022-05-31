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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسمياً .. رابطة الأندية تعلن عقوبات جماهير الإسماعيلي وغزل المحلة

رابطة الاندية المحترفة
رابطة الاندية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري والخاصة بجماهير الإسماعيلي وغزل المحلة.

وكان الإسماعيلي قد خسر من الزمالك بنتيجة 2-1، وتفوق طلائع الجيش على زعيم الفلاحين بهدف دون رد.

وجاءت العقوبات كالآتي:

- حرمان عدد 747 مشجع لنادي الإسماعيلي من حضور مباراتين متتاليتين للسلوك غير الرياضي أثناء المباراة.

- إيقاف 13 مشجعا للإسماعيلي من حضور المباريات حتى نهاية الموسم لتكرار الإيقاف.

(تم الإشارة إلى أرقام بطاقات المشجعين)

- حرمان عدد 211 مشجع لنادي غزل المحلة من حضور مباراتين متتاليتين للسلوك غير الرياضي أثناء المباراة.


ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 44 في الصدارة، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 18 في المركز الـ16.

فيما وصل رصيد طلائع الجيش لـ32 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب.

وتجمد رصيد المحلة عند 25 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

رابطة الأندية المصرية المحترفة الدوري المصري الإسماعيلى وغزل المحلة الزمالك طلائع الجيش

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