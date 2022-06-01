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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل ثلاثي الإسكواش المصري لربع نهائي بطولة الجونة الدولية

نور الشربيني
نور الشربيني

شهد اليوم الأول من الدور ربع النهائي للنسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للأسكواش البلاتينية "PSA 2022" للرجال والسيدات منافسات قوية ، وتأهل كل من محمد الشوربجي، ونوران جوهر، ونور الطيب إلى نصف نهائي البطولة.
وأسفرت نتائج منافسات الرجال عن فوز بول كول المصنف الأول عالميًا على طارق مؤمن المصنف السادس عالمياً بثلاث أشواط نظيفة ، ليتأهل لنصف النهائي ، وجاءت النتيجة الأشواط : 11-4 ، 11-9 ، 11-7.
وفاز محمد الشربجي المصنف الثالث عالميًا علي زميله فارس الدسوقي المصنف الثامن عالمياً بثلاث أشواط نظيفة ليتأهل لنصف النهائي، و جاءت النتيجة : 11-7 ، 11-7 ، 11-8.
وفي منافسات السيدات، فازت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا تفوز على سارة جين بيري المصنفة السادسة بثلاث أشواط نظيفة لتتأهل لنصف نهائي البطولة ، وجاءت النتيجة : 11-4 ، 11-5 ، 11-5 .
وفازت نور الطيب المصنفة الثامنة وعشرون عالميا علي تيني جليس المصنفة الثالثة عشر عالمياً بثلاث أشواط نظيفة لتتأهل لنصف النهائي ، وجاءت النتيجة:11-1 ، 11-5 ، 11-3 .
يذكر أن بطولة الجونة الدولية للأسكواش تعد واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من البطولات الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين. 
ويشارك في النسخة العاشرة للبطولة هذا العام 96 لاعبًا من 21 دولة على جوائز مالية قيمتها 360 ألف دولار. 
 

نور الطيب الاسكواش بطولة الجونة الدولية للإسكواش محمد الشوربجي الجونة الدولية للاسكواش

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