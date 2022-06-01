شاهد.. محمود تريزيجيه بصحبة عصام الحضري وعمر جابر من تدريبات المنتخب

نشر محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، صورة من تدريبات المنتخب الوطني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمود تريزيجيه في صورة عبر خاصية “الاستوري”، بصحبه كل من عصام الحضري مدرب حراس مرمي المنتخب، واللاعب عمر جابر.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال، تدريبه الثاني أمس، على استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

اشتمل مران المنتخب على بعض الجمل التكتيكية من قبل الجهاز الفني، قبل أن يختتم المران بتقسيمة بين اللاعبين.

وشهد المران مشاركة محمد إبراهيم وكريم حافظ بعد إنضمامهما.