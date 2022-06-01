سليمان جودة: إطلاق موقع إلكتروني لمؤتمر المناخ دليل على جدية خطوات مصر

قال سليمان جودة الكاتب الصحفي، إن إطلاق موقع إلكتروني لمؤتمر المناخ الذي سوف يعقد في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، دليل على جدية خطوات مصر في التعامل مع المؤتمر.

وأضاف سليمان جودة اثناء أستضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية mbc masr، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في كلمته عبر الموقع الإلكتروني فور انطلاقه، أعاد تذكير العالم بأن قضية المناخ لم تعد قضية هامشية، وأنها قضية تهم كل دولة، موضحاً أنه لا توجد دولة لا تتأثر بالتغيرات المناخية الموجودة في العالم.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و الاتحاد الأوروبي أكثر تلويثاً للبيئة من أفريقيا، و رغم ذلك يتم تحميل أفريقيا المسئولية.

وأشار سليمان جودة إلى أن قضية المناخ أصبحت جوهرية، و لا يمكن تجاهلها لأنها تهدد العالم بأكمله في المستقبل.