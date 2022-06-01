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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بروحين.. مشروع تخرج بإعلام القاهرة لتسليط الضوء على الآباء المعيلين

طلاب إعلام
طلاب إعلام

أنتجت مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فيلما وثائقيا تحت عنوان "بروحين"، وذلك في إطار مشروع تخرجهم. 

ويضم فريق عمل المشروع ٢٢ طالبا وطالبة تحت إشراف عام الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، والدكتورة مها الوزير، المشرف العام على تدريب الفيديو، والدكتورة دعاء عصام، المشرف العامل في المشروع.

ويعرض الفيلم نماذج إيجابية لآباء رغم انفصالهم عن زوجاتهم أو وفاتهن، إلا أنهم اختاروا ان يتولوا مسئولية أولادهم بأنفسهم دون الزواج مرة أخرى؛ ليقوموا بدور الأب والأم.

وجاء اسم الفيلم “بروحين” تعبيرا عن الأدوار المزدوجة التي يقوم بها هؤلاء الآباء، حيث إنهم يقومون بدور الأب والأم في نفس الوقت.

ويتناول الفيلم قصة هؤلاء الآباء ومواقف متنوعة مع أولادهم، والتي كان منها الصعب ومنها الطريف، وذلك حتى يلمسوا شعور المشاهد، ويجعلونه يرى الحياة بمنظور مختلف.

كما يحتوى الفيلم على أغنية للآباء من تأليفهم وإنتاجهم، وذلك بهدف إضافة البعد الإنساني وبعض الألفة إلى الفيلم، خاصة أن الآباء هم محور الأحداث.

وتقول مريم حاتم، مخرجة الفيلم: "في وسط النماذج السلبية للرجال المنتشرة على سطح المجتمع  للأسف،أردنا إعطاء بريق من الأمل، وواجهتنا بالطبع صعوبات كبيرة لاقناع الآباء بالظهور؛ خاصة في ظل إيمانهم بأنهم ليسوا أبطالا وإنما يقومون بأدوارهم الطبيعية وخوفهم على نفسية أطفالهم".

وأوضحت مريم محمود، أحد مصوري الفيلم : "أحببت شخصيات الفيلم، واستطعت الاندماج سريعًا معهم ومع أبنائهم والتقاط الكثير من اللقطات السلسة الجميلة والمعبرة عنهم وعن حكاياتهم".

كما علقت ريهام ربيع، أحد معدي الفيلم، قائلة: "استغرقنا وقتا طويلا للوصول لهذه النماذج المشرفة من الآباء وكانوا متعاونين معنا، وقاموا بإعطائنا المعلومات التي ساعدتنا في كتابة السيناريو المبدئي للفيلم بشكل وافٍ".

وقال أحمد كامل، أحد معدي الفيلم: "فكرة الفيلم نالت إعجاب لجنة التحكيم التي قامت بمناقشتها، خاصة أنه لم تقم أي وسيلة إعلامية بتسليط الضوء على تلك القضية، وهو ما جعلنا متحمسين لإخراجها بشكل جيد دون مهاجمة الطرف الأخر، كما حرصنا على عدم التعرض للحديث عن الزوجات بشكل يسيء إليهن وإلى أولادهن".

ويضم فريق عمل المشروع كلا من:
أحمد كامل 
مريم حاتم
أميرة سامي 
أمينة شوقي 
دينا العمودي 
روان سامح 
مريم محمود 
منصور مجاهد 
أمنية عادل 
آية علاء 
ريهام ربيع
فاطمة عبدالنبي
ميرنا صفوت
رويدة محمد 
احمد ناجي
ميرا ماهر
ميرنا احمد
يارا ياسر
يوسف عادل
كريستينا سمير
محمد شعبان
نور هشام

جامعة القاهرة كلية الإعلام إعلام القاهرة طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بروحين

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