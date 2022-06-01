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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كنز  صحى لبشرتك.. تعرف على كيفية استخدام قشر الموز وفوائده

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد قشور الموز وطرق استخدامها ببعض الوصفات الطبيعية.
 

فوائد قشور الموز وطرق استخدامها ببعض الوصفات الطبيعية:-
 

. قِشر الموز لإزالة الثآليل:-

يحتوي قِشر الموز على أنواع قويّة من مُضادّات الأكسدة، وأنواع مُختلفة من الإنزيمات التي تُساعد في القضاء على الفيروسات المُسبِّبةللثآليل، وبالتالي التخلُّص منها بشكلٍ آمن، والطريقة هي:


 

المُكوِّنات: كمّية من قشور الموز.

طريقة التحضير: تُقطَّع قشور الموز بحجمٍ أكبر قليلاً من حجم حبَّة الثآليل. تُوضَع القشرة الداخليّة على الثآليل. تُثبّت القشرة على المكانالمُصاب باستخدام ضمّادة. تُترَك ليلة كاملة، وتُزال في الصباح. تُكرَّر الوصفة بضعة أسابيع، أو حتى اختفاء الثآليل.


 

. قشر الموز لعلاج حبِّ الشباب :-

يُعالج قِشر الموز حبَّ الشباب؛ حيث يُعَدُّ مُقشِّراً طبيعيّاً؛ لإزالة السموم من الجِلد، ومحاربة الجراثيم المُسبِّبة لحبِّ الشباب، والطريقة هي:


 

المُكوِّنات: مقدار من مسحوق الكركم. كمّية من قِشر الموز.

طريقة التحضير: يُوضَع مسحوق الكركم على قشرة الموز من الداخل. يُفرَك الجلد المُصاب لمُدَّة 5 دقائق. يُترَك على الجلد لمُدَّة 15 دقيقة. يُغسَل الجلد بالماء الفاتر، ويُجفَّف. تُكرَّر الوصفة مرَّتين يوميّاً.


 

. الموز وجوزة الطيب والعسل لعلاج حبِّ الشباب :-

يحتوي الموز على بعض العوامل المُضادّة للبكتيريا، والتي تُساعد على علاج حبِّ الشباب، والطريقة هي:


 

المُكوِّنات: حبّة موز مهروسة. القليل من جوزة الطيب. ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير: تُهرَس حبّة الموز، وتُضاف بقيّة المُكوِّنات إليها. يُوضَع الخليط على البشرة. يُترَك الخليط لمُدَّة 5 دقائق على البشرة. تُغسَلالبشرة بالماء الدافئ.


 

. الموز والعسل وزيت اللوز :-

لتنعيم الجلد يُساعد الموز على تلطيف البشرة، وجعلها أصغر سنّاً، ويُضفي هذا الخليط مظهراً مُشرقاً، ونقيّاً على البشرة، والطريقة هي:

المُكوِّنات: ملعقة كبيرة من الموز المهروس. ملعقة من العسل. ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة صغيرة من خشب الصندل.

طريقة التحضير: تُخلَط المُكوِّنات جيّداً. يُوضَع الخليط على البشرة لمُدَّة 15 دقيقة. تُغسَل البشرة.

كنز صحى لبشرتك عرف على كيفية استخدام قشر الموز وفوائده قشر الموز قشور الموز

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