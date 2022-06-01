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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لرفضها إعطائه مالها.. زوج يقتل زوجته أمام إبنته

صدى البلد

قالت والدة الضحية فاطمة إنه قبل الحادث بيوم ذهب الجاني إلى بيت أهلها وقال لها" إنزلي وإلا هاقتلك انت أو أخوكي " وكان دائم الشجار معها ؛ وكان يحمل الأسلحة القاتلة دائما مثل القطر .

 

أضافت إبنة الضحية في تقرير ببرنامج من الجاني المذاع على قناة الحدث اليوم أن أبيها اعتدى على والدتها بالضرب ثم في لحظه غفلة منها ضربها بالسكين في بطنها مرتين .

 

أوضحت شقيقة الضحية أن في وقفة عيد الفطر جاء إلى مسكن أهلها ومعه التوك توك التي قامت بشرائه له  وقال لها أنه يعلم أن اليوم أجازه أخوها وهددها بقتل أخوها ؛  فتدخل الجيران لفض المشاجرة فوجدوا معه سكين فقال لهم أنه يريد تصليح التوك توك بالسكين .

 

أشارت شقيقة الضحية أن القتيله كانت تعمل على مدار اليوم ثلاث أعمال الأولى في مصنع ستانلس والثانية لدي محامية والثالثة تقوم ببيع  كراتين وكنز  ؛ فحاول الجاني أخذ أموالها للمخدرات فرفضت وقالت له هذه الأموال لمدرسة إبنتي  ثم ذهب مسكن أهلها يبحث عنها  لأخذ مالها فقامت أختها بتهدئته حتى يأتي أحد الجيران  لحل المشكلة ثم قامت بالخروج معه وبعد أقل من عشر دقائق قام بطعنها في بطنها مرتين أمام إبنتها .

 

عيد الفطر الحدث اليوم زوج يقتل زوجته مخدرات اخبار التوك شو

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