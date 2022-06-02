أيهما أنسب للإسماعيلي المدرب الأجنبي أم المصري؟.. طارق العشري يرد.. فيديو

كشف طارق العشرى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى طلائع الجيش عن رؤيته حول الأنسب لقيادة فريق الإسماعيلي من الناحية الفنية وإختيار مدرب أجنبي أم مصري لتولى مهام قيادة قلعة الدراويش فنيا.

قال طارق العشرى خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون تايم : انا لست مع التغيير وشاهدت فريق الاسماعيلي أمام بيراميدز وكان الفريق على الطريق الصحيح.

تابع طارق العشرى : المدرب الاجنبي فى حال التعاقد معه من قبل إدارة قلعة الدراويش برئاسة يحي الكومي سوف يحتاج الى خوض فريق الإسماعيلي 3 مباريات لحين فهم طبيعة اللاعبين.

استطرد طارق العشري : الأفضل استكمال المدرب المصرى عقده لقيادة قلعة الدراويش لحين نهاية الموسم الجاري لاسيما وانه يفهم طبيعة اللاعبين مشيرا إلى أن كثرة التغييرات ليست فى صالح فريق الإسماعيلي فنيا.

شدد على أنه يفضل الموسم الحالى الإبقاء على المدرب المصرى لقيادة الإسماعيلي ثم يقوم ببناء فريق والتعاقد مع مدرب لمدة موسم للحكم على مستواه التدريبي مشيرا إلى أنه فى الدورى الانجليزى الفريق يخسرسبع مباريات ولا يتم التغيير.

رقما قياسيا

وتغلب فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري على نظيره فريق غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف الفريق العسكري الوحيد فى اللقاء رجب عمران خلال مجريات الشوط الأول.

ويلتقى فريق طلائع الجيش نظيره فريق سموحة يوم 17 يونيو المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري خاض منذ تولى الاخير المهمة الفنية 14 مباراة بدون هزيمة.

احتل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري المركز السادس بـ 32 نقطة بفارق 3 نقاط عن فيوتشر الرابع فى ترتيب جدول الدورى الممتاز.

وقاد طارق العشري المدير الفني للطلائع الفريق إلى تحقيق الفوز على العديد من الفرق فى الدورى وكأس مصر وعدم التعرض للخسارة فى 14 مباراة متتالية فى المسابقة المحلية.

طلائع الجيش قدم موسما قويا مع طارق العشري بأقل الامكانيات وخاض 14 مباراة متتالية بالدوري المصري بدون هزيمة.

تعادل فريق طلائع الجيش تحت قيادة طارق العشري في 6 مباريات مع مصر المقاصة والاتحاد السكندري وإيسترن كومباني وإنبى والأهلي والبنك الأهلي.

وفاز فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري في 8 مباريات على فاركو والمصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلى والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وأمام حلوان فى دور ال 32 بكأس مصر.