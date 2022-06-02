عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السرعة الزائدة وراء الحادث.. تفاصيل مصرع 4 وإصابة 11 في الصف

أرشيفية
أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ميني باص بمنطقة الصف.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث بسبب السرعة الزائدة حيث اصطدمت السيارة الميكروباص بأخرى ميني باص ومن ثم اصطدامها بـ نخلة.

وكانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، تلقت بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري بين سيارة ميكروباص وأخرى ميني باص ووقوع ضحايا في الحادث، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلي موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأمنية أن الحادث نتيجة للسرعة الزائدة، ونتج عنه تهشم السيارتين، ومصرع 3 أشخاص وإصابة نحو 12 آخرين وتم نقل المصابين إلي مستشفى الصف المركزي لتلقى العلاج، والضحايا إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب نقل المصابين إلي المستشفى لقى شخص رابع مصرعه لترتفع أعداد الوفيات إلي 4، وهم مها ب، ومحمود ر، ودينا ر، ونعمة ق.

تحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

احترس من هذه الأعراض المبكرة للسرطان

ترشيحاتنا

أمريكا: الصواريخ التي سنرسلها لأوكرانيا ليست لضرب روسيا

شوبير: الأهلي محتاج يعيد حساباته في ملف اختيار اللاعبين.. فيديو

كفها كده.. أم تلد طفلها على شاطئ بالمحيط الهادي| صور

باكستان ترسل وفدا إلى أفغانستان لتمديد الهدنة مع طالبان

علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد خلال الحكم عليها بقضية جوني ديب

طارق العشري: فرضت أسلوبي على أندية الدوري وكنت سأفوز على الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ