السرعة الزائدة وراء الحادث.. تفاصيل مصرع 4 وإصابة 11 في الصف

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ميني باص بمنطقة الصف.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث بسبب السرعة الزائدة حيث اصطدمت السيارة الميكروباص بأخرى ميني باص ومن ثم اصطدامها بـ نخلة.

وكانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، تلقت بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري بين سيارة ميكروباص وأخرى ميني باص ووقوع ضحايا في الحادث، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلي موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأمنية أن الحادث نتيجة للسرعة الزائدة، ونتج عنه تهشم السيارتين، ومصرع 3 أشخاص وإصابة نحو 12 آخرين وتم نقل المصابين إلي مستشفى الصف المركزي لتلقى العلاج، والضحايا إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب نقل المصابين إلي المستشفى لقى شخص رابع مصرعه لترتفع أعداد الوفيات إلي 4، وهم مها ب، ومحمود ر، ودينا ر، ونعمة ق.

تحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.