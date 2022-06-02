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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة مع الببغاء|ندى بسيوني: لن يبقى معك إلا من رأى الجمال فى روحك..شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ندى بسيونى، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وظهرت ندى بسيوني، في الصورة مع الببغاء و علقت قائلة:"  في النهاية لن يبقى معك إلا من رأى الجمال فى روحك، أما المُنبهرون بالمظاهر فيرحلون تُباعا....
جلال الدين الرومي 
صباح الحب الحقيقي ♥️".

 

وكانت أحدث أعمال ندى بسيوني مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي.

 

كما شاركت فى الكثير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها "ضبط وإحضار"، "ألف ليلة وليلة"، "أحلام البنات"، "البحار مندى"، "الخفافيش"، "قضية معالى الوزيرة"، "نور الصباح"، "عزبة القرود"، "السفينة والريان"، "الفجالة"، "بيت العلالى"، "القاهرة ترحب بكم"، "ربما نلتقي".

ندى بسيونى التواصل الاجتماعي رمضان الفن انستجرام مسلسل

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