انخفاض أسعار الخضراوات وارتفاع الفاكهة بالأسواق اليوم.. بث مباشر

ارتفعت أسعار الفاكهة بينما انخفضت أسعار الخضراوات اليوم الخميس ٢ يونيو في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق مدينة النخيل بالقاهرة.

في البداية قال عم رجب صاحب احد محلات الخضروات إن أسعار الخضروات تشهد انخفاض نسبيا ، حيث سجلت أسعار الكوسة10جنيها للكيلو، و الفاصولياب 11 جنيها للكيلو ،الباميه ب 30 جنيها للكيلو ووصل سعر الكيلو الطماطم 10جنيها للكيلو ، وسعر البطاطس 8 جنيها للكيلو و البصل الاحمرو الابيض5جنيها للكيلو و الخيار الصوب و الباذنجان الابيض ب 8جنيها للكيلو .



و تابع : الفلفل الرومي والحامي 10جنيها للكيلو فيما سجل فلفل الالوان20 جنيها للكيلو ،و الليمون16جنيها للكيلو ،بالاضافة الي انخفاض سعر الكرنب ل 8 جنيها للكيلو .

كما كشف رجب عن أرتفاع بعض انواع الفاكهة حيث سجل التفاح البلدي ب 20 للكيلو ، والبرتقال عصير ب 10جنيها للكيلو و العنب ب 25 جنيها للكيلو والشهد 10 جنيها للكيلو ,المشمش 12 جنيها للكيلو و الجوافة16 جنيها للكيلو ، مشيرا إلى أن التفاح الاحمر و الاصفر 28 جنيها للكيلو و الكيوي ب35 جنيها للكيلو ، و الخوخ ب 11 جنيها ،و الجوافة 18 جنيها للكيلو ،والبطيخ ب 4 جنيها للكيلو و الموز ب 14 جنيها للكيلو.



و الجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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