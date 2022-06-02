عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انخفاض أسعار الخضراوات وارتفاع الفاكهة بالأسواق اليوم.. بث مباشر

صدى البلد

ارتفعت أسعار الفاكهة بينما انخفضت أسعار الخضراوات اليوم الخميس ٢ يونيو في الأسواق ، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم  أسعار الخضروات والفاكهة  فى سوق مدينة النخيل بالقاهرة.

في البداية قال عم رجب صاحب احد محلات الخضروات إن أسعار  الخضروات تشهد انخفاض نسبيا ، حيث سجلت أسعار الكوسة10جنيها للكيلو، و الفاصولياب 11 جنيها للكيلو ،الباميه ب 30 جنيها للكيلو ووصل سعر الكيلو الطماطم 10جنيها للكيلو ،  وسعر البطاطس 8 جنيها  للكيلو و البصل  الاحمرو الابيض5جنيها للكيلو  و الخيار الصوب و الباذنجان الابيض ب 8جنيها للكيلو .

 


و تابع :  الفلفل الرومي والحامي 10جنيها للكيلو فيما سجل فلفل الالوان20 جنيها للكيلو  ،و الليمون16جنيها للكيلو ،بالاضافة الي انخفاض سعر الكرنب ل 8 جنيها للكيلو .

كما كشف رجب عن أرتفاع بعض انواع الفاكهة حيث سجل التفاح البلدي ب 20 للكيلو ، والبرتقال عصير ب 10جنيها للكيلو و العنب ب 25 جنيها للكيلو والشهد 10 جنيها للكيلو ,المشمش 12 جنيها للكيلو و الجوافة16 جنيها للكيلو ،  مشيرا إلى أن التفاح الاحمر و الاصفر 28 جنيها للكيلو و الكيوي ب35 جنيها للكيلو ،  و الخوخ ب 11 جنيها ،و الجوافة 18 جنيها للكيلو ،والبطيخ ب 4 جنيها للكيلو و الموز ب 14 جنيها للكيلو.


و الجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

https://fb.watch/doaPOzb8nI/

https://fb.watch/doaQOlpESp/ 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وصل الفيفا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي في البنك

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 2 يونيو 2022

روسيا: الاتحاد الأوروبي يدفع أوكرانيا نحو حافة الهاوية

صندوق تحيا مصر: قوافل طوال العام لتقديم الدعم للأسر المستحقة

مدبولي يتفقد محطات شحن السيارات بالكهرباء في شرم الشيخ

وفد الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا و"اليونيدو" يشيد بالتزام الروبيكي بالمعايير القياسية لدباغة الجلود

وزير الإسكان:تسهيلات للشركات العالمية لتوطين صناعات معالجة المياه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ