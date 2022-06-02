عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأردني

منسق الاتحاد الأوروبي: ندعم أجندة الإصلاح وتحديث النظام السياسي والاقتصادي في الأردن|فيديو

جوزيب بوريل منسق
جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الأتحاد الأوروبي

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الأردن من أوائل الدول التي زارها، كممثل أعلى للأتحاد الأوروبي، منذ عامين، قبل بدأ جائحة كورونا.

وأضاف جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأردني، أنه أتى اليوم إلى الأردن في ظل حرب، و أزمة غذائية و مجاعة في عديد من دول العالم.

وأوضح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن أفضل سبل لمواجهة الحرب و المجاعة، هي أن نقف معاً، مؤكداً أن الشراكة سوف تساعدنا لمواجهة الصعاب و التحديات.

وأشار جوزيب بوريل إلى أنهم يدعمون أجندة الإصلاح في الأردن، خاصةً حول تحديث النظام السياسي، والاقتصادي الذي شدد عليه في خطابه في يوم الاستقلال.

وشدد جوزيف بوريل على، أن الأردن هو أول بلد شريك ارتبطوا معه بمستوى متقدم من الشراكة، موضحاً أن هذه اللقاءات عادة تتم في بروكسل و لوكسمبرج، وعقدها في الأردن دليل واضح حول علاقتهم الخاصة، وصداقتهم.

بوريل الاتحاد الأوروبي الأردن مواجهة الحرب أجندة الأصلاح بروكسل جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

حبس رئيس جامعة العريش 6 أشهر وعزله من منصبه.. تفاصيل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وصل الفيفا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي في البنك

ترشيحاتنا

مؤتمر منظمة العمل الدولية.. نقطة تحول نحو مستقبل أفضل لعمال العالم

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات تصعيد جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال

بقيمة 4 ملايين جنيه.. التعليم تبدأ 4 مشروعات لدعم ذوى الهمم

ننشر أهم الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري خلال الربع الأول من 2022|أرقام

السيسي يصدق على ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.2020

وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بأضرار المخدرات‬

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

الإنسانية أولا.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية منكوبة.. فيديوجراف

مخطط شيطاني من عروس أبو النمرس للتخلص من زوجها.. فيديوجراف

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ