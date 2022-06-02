منسق الاتحاد الأوروبي: ندعم أجندة الإصلاح وتحديث النظام السياسي والاقتصادي في الأردن|فيديو

خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأردني

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الأردن من أوائل الدول التي زارها، كممثل أعلى للأتحاد الأوروبي، منذ عامين، قبل بدأ جائحة كورونا.

وأضاف جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأردني، أنه أتى اليوم إلى الأردن في ظل حرب، و أزمة غذائية و مجاعة في عديد من دول العالم.

وأوضح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن أفضل سبل لمواجهة الحرب و المجاعة، هي أن نقف معاً، مؤكداً أن الشراكة سوف تساعدنا لمواجهة الصعاب و التحديات.

وأشار جوزيب بوريل إلى أنهم يدعمون أجندة الإصلاح في الأردن، خاصةً حول تحديث النظام السياسي، والاقتصادي الذي شدد عليه في خطابه في يوم الاستقلال.

وشدد جوزيف بوريل على، أن الأردن هو أول بلد شريك ارتبطوا معه بمستوى متقدم من الشراكة، موضحاً أن هذه اللقاءات عادة تتم في بروكسل و لوكسمبرج، وعقدها في الأردن دليل واضح حول علاقتهم الخاصة، وصداقتهم.