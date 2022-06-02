المبعوث النووي الأمريكي يصل سول لإجراء محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني

وصل المبعوث النووي الأمريكي سونغ كيم، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الخميس؛ لإجراء محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، وسط المخاوف المتزايدة من أن تجربة بيونج يانج النووية قد تكون وشيكة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ عن "كيم" قوله لدى وصوله مطار إنتشون الدولي غرب سول "حدثت بعض التطورات المهمة في شبه الجزيرة الكورية منذ زيارتي السابقة، وأنا أتطلع إلى إجراء مناقشات متعمقة".

ويخطط "كيم" لإجراء محادثات ثنائية وثلاثية مع نظيريه الكوري الجنوبي "كيم جون" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" غدا /الجمعة/ .

وفي الأسبوع الماضي، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمرير قرار اقترحته الولايات المتحدة كان يسعى إلى فرض عقوبات جديدة من الأمم المتحدة على بيونج يانج بسبب تجاربها الصاروخية الأخيرة، حيث عارضت الصين وروسيا ذلك القرار.

وقد أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية الأسبوع الماضي، بما في ذلك صاروخ بعيد المدى، في استعراض القوة السابع عشر هذا العام.