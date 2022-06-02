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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يسترد خسائره.. عيار 21 يرتفع 18 جنيها

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال ختام التعاملات اليوم الخميس 2-6-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" .

أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1163 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1018 جنيها بعد تراجعه لسعر 1000 جنيه أمس.


ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 873 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 687 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  36183 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8144 جنيها، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,142,857 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

أقل سعر لجرام الذهب 

واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، ليهبط جرام الذهب ليسجل 1000 جنيه، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1835 دولارًا.

وقال سعيد امبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تحركت للأسعار العادلة لكن ببطء، إذ تراجع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 245 جنيها خلال شهر مايو، بفعل استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة لتراجع الطلب.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 بلغ مستوى 1134 جنيهًا، وسجل عيار 18 مستوى 857 جنيها، وسجل الجنيه الذهب مستوى 8000 جنيه.

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