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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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خالد شعيب: محافظة مطروح استقبلت أمس أولى رحلات البولنديين و160 سائحا إيطاليا

صدى البلد

أكد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مطروح استقبلت أمس أولى رحلات السياح البولنديين ، بالإضافة إلى قدوم ١٦٠  سائحا إيطاليا .

وأضاف محافظ مطروح خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة الحياة، أنه تم استقبال السياح البولنديين استقبال خاص من خلال رش الطائرة بالمياه، ومن المتوقع قدوم وفود أخرى من دولة بولندا وعند عودة السائحين الحاليين.

وأوضح، أن محافظة مطروح تتميز بشواطئ ليست عن  الدول الأخرى، ويتم وضع برنامج للسائحين بزيارة الشواطئ والمتاحف الاثارية ، بالإضافة الي رحلات السفاري وزيارة القرى البدوية .

وتابع ان الرئيس عبد الفتاح السيسي امر بوضع "سيوة" على خريطة السياحة العالمية مع الحفاظ على الطابع البيئي لها وجميع الهيئات المعنية تعمل في تطويرها، وتم حل مشكلة الصرف الزراعي الزائد نهائيا وهى من أهم المشكلات بالمنطقة .

https://fb.watch/doJ84nLQw8/

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