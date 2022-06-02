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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: ليس لدي ميسي.. وأنا أفضل من روني فى التدريب

موسيماني
موسيماني

رد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على إمكانية أن يتولى المدربون الأفارقة فرصة قيادة الأندية الأوروبية.

وقال موسيماني في تصريحات لشبكة "SABC Sport" الجنوب أفريقية: "الأوروبيون ليسوا جاهزون لنا، لا يمكنك إخباري بأن واين روني أفضل مني".

وعن مستوى بيرسي تاو؟، أضاف: "بالتأكيد ستكون هناك أخطاء في كل مباراة، حتى في أوقات الانتصار، لكن قبل أن نتأهل للنهائي، لعب بيرسي بشكل جيد وفاز بجائزة رجل المباراة (وفاق سطيف) وسجل أهدافًا أيضا".

وأكمل: "أحيانًا يقول الناس أنني لا ألعب كرة قدم جذابة، لا يمكنك دائمًا اللعب بشكل جميل، فستخسر، بالنسبة لي أُفضل الفوز بالمباريات عن لعب كرة القدم الجميلة".

وتابع: "يجب أن ألعب بالطريقة التي أعرفها وليس بطريقة برشلونة، ليس لدي ميسي أو إنييستا أو تشافي".

جدير بالذكر أن الأهلي خسر لقب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي والتي جمعتهما يوم الإثنين الماضي، علمًا بأن توج بلقبي النسختين الماضيتين عامي 2020 و2021 تحت قيادة موسيماني.

بيتسو موسيماني الأهلى الأندية الأوروبية واين رونى بيرسي تاو

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