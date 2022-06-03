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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نصائح للحفاظ على اللياقة البدنية

صدى البلد

قد يلجأ الكثير الي صالات الجيم وذلك لتحقيق اللياقة البدنية وقد وجه المدرب جاسم الجيدة، بعدة نصائح يمكن لأي شخص سليم القيام بها يوميا، وذلك للحفاظ على الجسم ولياقته البدنية.

وأكد جاسم الجيدة، أن الحفاظ على صحة الجسم وممارسة الرياضة تتخلص من دهون البطن غير الصحية وتساعد بشكل كبير في فقدان الوزن.

وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الطبيعيين، قال المدرب جاسم الجيدة، إنه يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وشرب كميات كافية من المياه، لأن ذلك يجنب الشخص الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

وشدد على أهمية التمرين المنتظم عن طريق ممارسة الرياضة وبمقدار ما لا يقل نصف ساعة على مدار 5 أيام أسبوعيا على الأقل للتحكم في الوزن وتحسين صحة القلب.

وحذر المدرب جاسم الجيدة، من الجلوس طوال الوقت، ويجب التحرك كل فترة بسيطة لتنشيط الدورة الدموية، وكذلك المشي، لتقليل الضغط على العضلات وتخفيف التوتر.

وأشار إلى ضرورة التحكم في الإجهاد، واسترخاء الجسم، كون العناية بالصحة العقلية مهمة بنفس درجة العناية بالصحة الجسدية، لحياة صحية وأكثر لياقة بدنية.

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