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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتر ميمي: صوت ياسر جلال بالاختيار حقيقي 100% وكرارة كوميديان هيكسر الدنيا

بيتر ميمي وإنجي علي
بيتر ميمي وإنجي علي

استضافت الإعلامية والمذيعة إنجى على المخرج بيتر ميمي، فى برنامجها “أسرار النجوم” وتحدث عن مسلسل الاختيار الجزء الثالث وتفاصيل عمله القادم.

وتحدث بيتر ميمي، عن دور الفنان ياسر جلال في مسلسل «الاختيار 3»، الذي قام بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال عنه: "ياسر جلال من أكثر الناس المجتهدة اللي شوفتها في حياتي وكل ما شاهدناه في المسلسل مجهود ياسر وكان يحضر الفيديوهات ويذاكرها بالصوت والشبه والدور كان صعبا، ومن أصعب المشاهد التي كانت بينه وبين الفنان خالد الصاوي في دور خيرت الشاطر وهو يزعق له، وعمل مجهود رهيب وما ظهر على الشاشة هو صوت ياسر جلال 100% وهو ممثل كبير واشتغل عليه بشكل كبير، ولم نلعب في الصوت، وهو من قدم هذا الصوت بالتقطيع والنفس وكل هذا مجهود ياسر، وهذا مهم كمان 10 أو 20 سنة قدام".

واستطرد بيتر ميمي:"الاختيار 3 ليس به حاجة سهلة، وحقيقي إن الدولة توافق على إنه يتفتح الملفات بهذا الشكل ممكن يكون صعبا في أماكن أخرى كثيرة فهذه ثقة في النفس وإن الدولة على حق وتريد إظهار الحقيقة للناس، وهي حاجة أكبر من المسلسل".

وعن دعم الدولة للعمل، أشار بيتر ميمي: "نحن نعمل مسلسل تأريخ للدولة وإننا نصور في الأماكن الحقيقية هذه حاجة كبيرة جدا، وتلقينا دعما لوجيتسيا من موافقات ومركبات".

وتابع بيتر ميمي:" فيه حد كلمته وقلت له عندي حاجة مهمة في أدوار الإخوان ولكنه رفض، وسيادة الرئيس كلمت أحمد العوضي وشكره أنه قدم دور هشام العشماوي لكي تظهر الجانب المظلم للشباب، وخالد الصاوي والأستاذ صبري فواز قدما أدوارهما بشكل جيد، والأستاذ صبري فواز تم تكريمه من الرئيس في عيد الفطر الماضي، وهذا أقوله بسبب خروج شائعة إنه لم يكن هناك مكرمين ممن قدموا أدوار الإخوان، ولكنه كان يقف بجانبي".

كما تحدث المخرج بيتر ميمي عن تعاونه المتكرر مع الفنان الكبير أمير كرارة في عدة أعمال فنية وإعلانات تجارية، قائلا:" عملنا سويا كلبش بأجزائه الثلاثة والاختيار 1 و3 إعلانات وحرب كرموز وكازبلانكا، وأمير فيه حاجة بتاعت ربنا ويخرج أمام الكاميرا يدخل القلب لديه كاريزما غير طبيعية، وعلى المستوى الشخصي دمه خفيف جدا، ولو عمل كوميدي هيكسر الدنيا، ورأيت له هذه السنة العائدون، ودائما نتقابل سويا".

واستطرد بيتر ميمي:" فيه إيفيهات كثيرة قالها الفنانين المشاركين في فيلم كازبلانكا كانت من اقتراحات أمير كرارة فهو دمه خفيف جدا".

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