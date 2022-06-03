حبس 7 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 7 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيق لحيازتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية ، كما امرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 عاطلين بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب بحوزتهم 90 جرام من مخدر الهيروين و40 جرام من مخدر الفودو و70 جرام من مخدر الحشيش، و50 جرام من مخدر الشادو و50 جرام من مخدر الاستروكس و126 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.