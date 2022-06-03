أبطال م.. مشروع تخرج إعلام عين شمس عن صناعة البطل الأولمبي

أنتج طلاب الفرقة الرابعة شعبة العلاقات العامة والإعلان بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس في إطار مشروع التخرج، حملة إعلامية باسم "أبطال م" عن دور الأسرة المصرية في صناعة البطل الأوليمبي، ومساندة وتشجيع أبناءها على تحقيق إنجازات رياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، تحت شعار "تشجيعك يبني بطل"، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لدعم البطل الأوليمبي.

تميمة الحملة هو م رمز الأبطال المصريين، ويرمز حرف الميم إلى الموهبة والمهارة والمساندة والمسئولية والمنافسة في المباراة حتى الوصول إلى ميدالية مصرية.

وتتكون الحملة من إعلان تليفزيوني وإعلانين إذاعيين وإعلانات للصحافة والطرق والإنترنت، بالإضافة لصفحة للحملة على فيسبوك، والوسائل المساعدة.

شارك في إعلانات الحملة أبطال وبطلات مصر هداية ملاك بطلة التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة الرومانية، ومحمد السيد بطل سلاح الشيش، وياسمين جويلي بطلة الكاراتيه، وإياد بركات بطل التايكوندو، ويوسف محمد بطل السباحة، كما أبرزت إعلانات الحملة قصص فريال أشرف بطلة الكاراتيه، وأحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، وفاطمة محروس بطلة رفع الأثقال، وغيرهم من أبطال مصر في الأولمبياد والبارالمبياد. وقام بالتعليق الصوتي لإعلانات الحملة الإعلامي عصام سيف.

ويتكون فريق العمل من: أية وليد، بسنت مصطفى، حبيبة أحمد، خلود محمد، روان أسامة، ريم رأفت، سارة عزت، سوسن طارق، غدير محمد، محمد خالد، محمود سامح، ميادة أشرف، ندى أيمن، ندى خالد، نهى على، نورا خالد، هناء هاني، وياسمين محمد.

الحملة من إشراف د. عبدالرحمن السمني، والإشراف العام أ.د. هبه شاهين و أ.د. دينا أبو زيد.