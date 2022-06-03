عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبطال م.. مشروع تخرج إعلام عين شمس عن صناعة البطل الأولمبي

طلاب إعلام عين شمس
طلاب إعلام عين شمس

أنتج طلاب الفرقة الرابعة شعبة العلاقات العامة والإعلان بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس في إطار مشروع التخرج، حملة إعلامية باسم "أبطال م" عن دور الأسرة المصرية في صناعة البطل الأوليمبي، ومساندة وتشجيع أبناءها على تحقيق إنجازات رياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، تحت شعار "تشجيعك يبني بطل"، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لدعم البطل الأوليمبي.

تميمة الحملة هو م رمز الأبطال المصريين، ويرمز حرف الميم إلى الموهبة والمهارة والمساندة والمسئولية والمنافسة في المباراة حتى الوصول إلى ميدالية مصرية. 

وتتكون الحملة من إعلان تليفزيوني وإعلانين إذاعيين وإعلانات للصحافة والطرق والإنترنت، بالإضافة لصفحة للحملة على فيسبوك، والوسائل المساعدة.

شارك في إعلانات الحملة أبطال وبطلات مصر هداية ملاك بطلة التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة الرومانية، ومحمد السيد بطل سلاح الشيش، وياسمين جويلي بطلة الكاراتيه، وإياد بركات بطل التايكوندو، ويوسف محمد بطل السباحة، كما أبرزت إعلانات الحملة قصص فريال أشرف بطلة الكاراتيه، وأحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، وفاطمة محروس بطلة رفع الأثقال، وغيرهم من أبطال مصر في الأولمبياد والبارالمبياد. وقام بالتعليق الصوتي لإعلانات الحملة الإعلامي عصام سيف.

ويتكون فريق العمل من: أية وليد، بسنت مصطفى، حبيبة أحمد، خلود محمد، روان أسامة، ريم رأفت، سارة عزت، سوسن طارق، غدير محمد، محمد خالد، محمود سامح، ميادة أشرف، ندى أيمن، ندى خالد، نهى على، نورا خالد، هناء هاني، وياسمين محمد.

الحملة من إشراف د. عبدالرحمن السمني، والإشراف العام أ.د. هبه شاهين و أ.د. دينا أبو زيد.

البطل جامعة عين شمس مشروع التخرج أبطال م مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

ترشيحاتنا

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

خمس أمور مستحبة عند الأذان.. منها الحيعلة والدعاء

تأزم الوضع السياسي في تل أبيب.. بايدن يزور إسرائيل في 23 يونيو

وسط أنباء عن اغتياله.. وفاة عقيد بفيلق القدس في ظروف غامضة بطهران

بث مباشر.. نقل صلاة وخطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

قرار صادم.. إيلون ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

فيديو

أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

فيسبوك يجمع شاب أمريكي بأمه بعد 20 عاما.. فيديو جراف

سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ