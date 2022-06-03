الدهب الأزرق.. مشروع تخرج إعلام عين شمس للتوعية بترشيد استهلاك المياه

أنتج طلاب الفرقة الرابعة شعبة العلاقات العامة والإعلان بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس في إطار مشروع التخرج، حملة إعلامية باسم "الدهب الأزرق" هدفها التوعية بترشيد استهلاك المياه، من خلال القضاء على العادات السلوكية السلبية وحماية الموارد المائية في مصر، تحت شعار "أرخص موجود أغلى مفقود"، وذلك تماشيا مع جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي.

وتتكون الحملة من إعلان تليفزيوني وإعلانين إذاعيين وإعلانات للصحافة والطرق والإنترنت، بالإضافة لصفحة للحملة على فيسبوك، والوسائل المساعدة.

شارك في إعلانات الحملة الفنانة لبنى عبدالعزيز والفنان سامح حسين، وقام بالتعليق الصوتي لإعلانات الحملة الإعلامي كريم كوجاك.

ويتكون فريق العمل من: إسراء جوهر، أية سيد، جمال محمد، دينا سيد، دينا يسري، سارة عبد الحكيم، سارة نبيل، شروق حسين، شيماء سيد، شيماء نصر، علياء مصطفى، كيرلس جمال، مروة عبد الحكيم، مريم نادي، ميار حسين، ونهى إبراهيم.

الحملة من إشراف د. عبدالرحمن السمني، والإشراف العام أ.د. هبه شاهين و أ.د. دينا أبو زيد.