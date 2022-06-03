عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون الشهر العقاري.. تعرف على شروط الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي

الشهر العقاري
الشهر العقاري

تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي، وفقًا لما ورد في قانون تنظيم الشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946، إلى مكتب الشهر الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه، ونعرض تفاصيل ذلك وفقًا للقانون فيما يلي:

1 ـ يجب أن يكون الطلب مشتملا على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلي بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوي الشأن فيه. ويجب أن يكون مصحوبا بهذا السند وبسائر الأوراق المؤيدة له.

2 ـ لمكتب الشهر أن يحيل الطلب الي مأمورية الشهر المختصة عند الاقتضاء وتتبع في التأشير الهامشي وحفظ المحررات التي يتم بمقتضاها الأختام الواردة في اللائحة التنفيذية.

3 ـ اذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشي لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتضي كتاب موصي عليه مصحوب بإخطار وصول.

4 ـ ويعين في هذا الكتاب أجل لتلافي هذه الأوجه لا يجاوز شهرا، فاذا انقضي الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بإخطار وصول.

5 ـ لمن حفظ طلبه أن يطلب الي أمين مكتب الشهر في خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغ قرار الحفظ اليه رفع الأمر الي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب الشهر بدائرتها.

6 ـ يصدر القاضي قراره علي النحو المبين بالمادة 35 تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير. ويكون قراره نهائيا.

7 ـ لا يجوز إجراء أي تأشير هامشي بمقتضي طلب لاحق من شأنه الاخلال بحق طالب التأشير الا بعد انقضاء الميعاد المعين في المادة السابقة أو الفصل في تظلم الطالب علي الوجه المبين فيها.

الشهر العقاري التأشير الهامشي قانون تنظيم الشهر العقارى مكتب الشهر المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

ترشيحاتنا

5 سنوات.. شروط التصرف في الوحدات السكنية للمنتفعين بـ الإسكان الاجتماعي

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

خمس أمور مستحبة عند الأذان.. منها الحيعلة والدعاء

تأزم الوضع السياسي في تل أبيب.. بايدن يزور إسرائيل في 23 يونيو

وسط أنباء عن اغتياله.. وفاة عقيد بفيلق القدس في ظروف غامضة بطهران

بث مباشر.. نقل صلاة وخطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

فيديو

أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

فيسبوك يجمع شاب أمريكي بأمه بعد 20 عاما.. فيديو جراف

سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ