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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا والعظمى تسجل 42

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس غدا، بداية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية.

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بينما يكون حالة الطقس غدا، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون حالة الطقس غدا ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 35 للعظمى والصغرى 22 درجة.
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة. 
شمال الصعيد 38 للعظمى و 25 للصغرى.
جنوب سيناء 37 للعظمى و 26 للصغرى. 
جنوب الصعيد 42 للعظمى و 26 للصغرى.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس غدا، فإنه سوف يكون بداية لموجة ارتفاع جديدة في درجات الحرارة، تبدأ تدريجيا غدا السبت وتستمر على مدار أيام الأسبوع. 
 

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