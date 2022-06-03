عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصيف لم يبدأ.. حالة الطقس اليوم الجمعة 3-6-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3-6- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن هناك شبورة كثيفة وعلى الجميع توخي الحذر، لأن اليوم طقس حار على البلاد فى الساعات النهارية، معلقة: "اليوم طقس حار بأغلب الأنحاء وشبورة صباحية".

 وكشفت أن البلاد لم تدخل فصل الصيف، وأن البلاد تشهد استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة، واليوم درجات الحرارة ستكون مرتفعة، وأن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن هذا الأسبوع سيكون شديد الحرارة.

 

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. 
 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
الإسكندرية 29 20
وادي النطرون 34 20
طنطا 33 20 
شبين الكوم 34 20
دمنهور 30 20
بلطيم 29 19
مطروح 28 20
السلوم 28 19
سيوة 36 19
بورسعيد 31 21
دمياط 30 21
الزقازيق 35 21
المنصورة 33 20
الإسماعيلية 35 20
السويس 34 20
العريش 30 19
رفح 30 19
رأس سدر 34 21
نخل 33 15
نويبع 36 23
طابا 35 22
كاترين 30 14
الطور 34 23
شرم الشيخ 36 25
الغردقة 35 24
مرسى علم 34 23
الفيوم 36 22
بني سويف 36 21
المنيا 36 21
أسيوط 37 22
سوهاج 38 24
قنا 39 25
الأقصر 39 24
أسوان 40 25
إدفو 41 26
أبوسمبل 40 26
الوادي الجديد 39 26
شلاتين 36 26
أبو رماد 35 25
حلايب 31 23
رأس حدربة 30 22

 

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

ترشيحاتنا

بينيت: المعارضة تبث السموم في نفوس الإسرائيليين

للفائزين بحج القرعة .. التكلفة 94 الف جنية و9 مستندات مطلوبة للسفر|خدمات

مدبولي: الدولة قامت بتوازن بين صحة المواطن والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد

لسه بتجرى وتعافر.. حكاية أم محمود تبيع الطرابيش ببنها لتربية أولادها.. شاهد

الصلاة على النبي يوم الجمعة توجب لك شفاعته يوم القيامة.. اغتنم الفرصة

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة بيع لحوم فاسدة للاستهلاك الآدمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

فيديو

سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ