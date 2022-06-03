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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: الكشف على 1300 مواطن في قافلة للصحة بقفطان سمسطا

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف  إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".


حيث تبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين  بقرية قفطان الغربية مركز سمسطا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة ، الأسنان )وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1315 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، 130 حالة معمل دم،32حالة معمل طفيليات، حالة  الأشعة واستصدار 3 قرارات  للعلاج على نفقة دولة وتحويل حالة  للمستشفى لاستكمال العلاج ، و74 موجات فوق صوتية.

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وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها100مواطنا،عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد    100 مواطن.

من جانبه أشار وكيل الوزارة "د. محمد يوسف" إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

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