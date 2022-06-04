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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: زراعة نباتات بدلا من أشجار الزينة بالشوارع ضرورة للحفاظ على المياه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن مقترح تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة، والتعليم العالي ( كلية الزراعة) لتحديد نوع النبات الذي يمكن زراعته في الشوارع بدلاً من أشجار الزينة، يتواكب مع توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحد من زراعة نباتات الزينة.

وقالت  النقاش في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة المصرية وضعت خطط من أجل ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك فى بالتزامن مع الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة.‬

ونوهت عضو مجلس الشيوخ، أن نباتات الزينة وفق ما انتهى إليه خبراء، فإنها نباتات شرهة جدا للمياه، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع سياسة الدولة في ترشيد المياه حيث أنها قامت بتقليل نسبة الزراعات لبعض المحاصيل الشرهة للمياه، وبالتالي ما اتم اتخاذه بشأن نباتات الزينة أمر طبيعي في ظل التحديات التي يواجها العالم بسبب تغيرات المناخ وتأثيره السلبي على كميات المياه الموجودة. 
 

 وأعلنت النائبة، رشا أبو شقرة أمين سر لجنة لشئون الافريقية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة، والتعليم العالي ( كلية الزراعة) لتحديد نوع النبات الذي يمكن زراعته في الشوارع بدلاً من أشجار الزينة .

التعليم العالي مياة الشرب الرئيس السيسي ترشيد استهلاك المياه النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ

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