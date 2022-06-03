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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عروض للاعب بعد تألقه.. سموحة يطلب ضم أدهم حامد نجم وسط النصر

ادهم حامد
ادهم حامد

 تلقى نادي النصر أكثر من عرض بشأن ادهم حامد نجم خط الوسط بعد تألقه هذا الموسم كأحد العناصر الأساسية بالفريق منذ صعوده للفريق الأول قادما من فريق الشباب وكان آخرها تسجيل ثلاثة أهداف هاتريك في المباراة الأخير للنصر بدوري القسم الثاني أمام منتخب السويس والتي انتهت بفوز النصر 2/4.

 و من أبرز العروض عرض نادي سموحة الذي طلب شراء اللاعب وضمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم. وتدرس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق العروض المقدمة لأدهم حامد للموافقة على العرض الأنسب له وللنادي. 

ادهم حامد صاحب الـ 22 عام من مواليد 2000 لعب مع النصر 25 مباراة خلال هذا الموسم وبرغم أنه يلعب في مركز الوسط المدافع إلا أنه أحرز سبع أهداف منهم هاتريك في مباراة منتخب السويس وصنع ثلاثة أهداف

النصر ادهم حامد الشباب منتخب السويس أخبار الرياضة

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