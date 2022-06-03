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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتبة صحفية : سمير صبري ليس له ابن من فنانة معروفة |فيديو

الراحل سمير صبري
الراحل سمير صبري

نفت شهيرة النجار الكاتبة الصحفية، حديث محمد عشوب وتأكيده وجود ابنين للفنان الراحل سمير صبري، أحدهما ابن فنانة شهيرة، قائلة:"غير صحيح ولو سمير صبري لو كان لديه ابن لرحب به جدا، لأنه كان يحب الأولاد ويعتبر أولاد أصدقائه هم أولاده".

وأضافت النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها عندما سألت سمير صبري، عن حقيقة وجود ابن له قال لها "كنت أتمنى"، متابعة: "لما شفت له حوار تليفزيوني بيقول كان عندي ابن توفى وعمره 5 سنين، ومرة أخرى قال عندي ابن اسمه طارق وهو في أمريكا، وفي مرة لما فتحناه في الموضوع انزعج وقفلنا الموضوع".

وتابعت أن سمير صبري كانت له رواية عن ابنه مع مفيد فوزي، ورواية مختلفة مع صفاء أبوالسعود، وعندما ألف كتابا ذكر ابنه وإن عنده 40 سنة، معقبة: "ولما سألته أيهم أصدق، رد سمير صبري و قال لي اعتبريهم كلهم صادقين، سألته يعني عندك ابن ولا لأ، قال لي كنت أتمنى”.

شهيرة النجار الراحل سمير صبري محمد الباز مفيد فوزي

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