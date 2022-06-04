منال حمدي: الصحة العالمية تستخدم التجربة المصرية في علاج فيروس سي بأفريقيا

قال الدكتور حمدي السيد أستاذ طب الأطفال بمستشفى عين شمس الجامعي، أن هناك أكثر من ٧٠ مليون شخص في قارة أفريقيا يعانون من الإصابة بالفيروسات الكبدية، والعدد الأكبر مصاب بفيروس سي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا، أن هناك نسب مرتفعة بالإصابة بسرطانات الكبد داخل القارة، ومصر لديها تجربة رائدة في القضاء على فيروس سي وهذه التجربة تستخدمها المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية لدعم دول كثيرة منها دول أفريقية.

وأوضحت أن مصر ستعود في الفترة القادمة لمساعدة الدول الأفريقية لتحسين الوضع في هذه المشكلة الصحية الكبيرة .



وتابعت أن مصر بدأت تشارك في وضع استراتيجية دولة غانا لرصد وعلاج المصابين، وهناك شراكة بين الدول الأفريقية ومصر واستطاعت بعض الشركات المصرية صناعة العقاقير داخل القارة والمعوقات الموجود هى صعوبة التسجيل للعقاقير بسبب شروط التسجيل لكل دوله .