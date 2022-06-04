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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| زر في واتساب على آيفون يكشف لك 4 ميزات خفية.. وسوني تروج للعبة الفيديو Stray

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تؤكد حصول ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch5 على مستشعر يقيس حرارة الجسم 

 

أكدت تسريبات حديثة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق مجموعة ساعاتها الذكية القادمة Galaxy Watch5 مع مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم، والذى سيعد طفرة جديدة في الميزات الصحية الخاصة بالساعات الذكية.

 

قبل إصدار iOS 16.. تثبيت iOS 15 على 85٪ من هواتف آيفون


في الوقت الذى تستعد فيه شركة آبل الأمريكية لإطلاق نظامها التشغيلي الأحدث iOS 16 والمقرر أن تعلن عنه الشركة الأسبوع المقبل، كشفت إحصاءات أن نظام التشغيل الحالي iOS 15 قد تم تثبيته على حوالي 85 ٪ من هواتف آيفون النشطة.  

 

Capcom تكشف موعد إطلاق لعبة Street Fighter 6 والأجهزة التى ستتوفر عليها

 

كشفت شركة Capcom المطورة للعبة الفيديو Street Fighter 6 أنها تعتزم إطلاقها في بداية العام المقبل 2023 ، على عدد من الأجهزة المختلفة منها بلايستيشن PS4 و PS5 ، بالإضافة إلى أجهزة إكس بوكس والكمبيوتر.

 

سوني تعرض مقطعا دعائيا للعبة الفيديو Stray لبدء عرضها على بلايستيشن


شاركت شركة سوني مقطعا دعائيا جديدا للعبة الفيديو Stray التى طورتها شركة  BlueTwelve Studio ، حيث من المقرر أن تصدر اللعبة في 19 يوليو القادم ، وذلك بعد طول انتظار من المستخدمين حيث كان من المفترض أن يتم إطلاقها العام الحالي.  

 

آبل تسعى لتحويل أداء آيباد iPad لنسخة شبيهة من أجهزة اللاب توب بفضل ميزات iPadOS 16


تسعى شركة آبل الأمريكية إلى إجراء أكبر تغيير من نوعه على أجهزة الآيباد iPad حيث تخطط لجعل الآيباد نسخة شبيهة من أجهزة لاب توب MacBook ، وذلك من خلال تخصيص عدد من الميزات التى تصدر لأول مرة في نظامها القادم iPadOS 16 .

 

زر في واتساب على هواتف آيفون يكشف لك 4 ميزات خفية


يوجد العديد من الميزات الخفية الموجودة في تطبيق واتساب WhatsApp والتى قد لا يعرفها الكثيرون رغم استخدامهم للتطبيق لساعات طويلة، حيث تتطلب هذه الميزات تفعيل عدد من الخطوات أو تكون ميزات غير مباشرة.

 

 

 

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