أخبار التكنولوجيا| زر في واتساب على آيفون يكشف لك 4 ميزات خفية.. وسوني تروج للعبة الفيديو Stray

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أكدت تسريبات حديثة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق مجموعة ساعاتها الذكية القادمة Galaxy Watch5 مع مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم، والذى سيعد طفرة جديدة في الميزات الصحية الخاصة بالساعات الذكية.



في الوقت الذى تستعد فيه شركة آبل الأمريكية لإطلاق نظامها التشغيلي الأحدث iOS 16 والمقرر أن تعلن عنه الشركة الأسبوع المقبل، كشفت إحصاءات أن نظام التشغيل الحالي iOS 15 قد تم تثبيته على حوالي 85 ٪ من هواتف آيفون النشطة.

كشفت شركة Capcom المطورة للعبة الفيديو Street Fighter 6 أنها تعتزم إطلاقها في بداية العام المقبل 2023 ، على عدد من الأجهزة المختلفة منها بلايستيشن PS4 و PS5 ، بالإضافة إلى أجهزة إكس بوكس والكمبيوتر.



شاركت شركة سوني مقطعا دعائيا جديدا للعبة الفيديو Stray التى طورتها شركة BlueTwelve Studio ، حيث من المقرر أن تصدر اللعبة في 19 يوليو القادم ، وذلك بعد طول انتظار من المستخدمين حيث كان من المفترض أن يتم إطلاقها العام الحالي.



تسعى شركة آبل الأمريكية إلى إجراء أكبر تغيير من نوعه على أجهزة الآيباد iPad حيث تخطط لجعل الآيباد نسخة شبيهة من أجهزة لاب توب MacBook ، وذلك من خلال تخصيص عدد من الميزات التى تصدر لأول مرة في نظامها القادم iPadOS 16 .



يوجد العديد من الميزات الخفية الموجودة في تطبيق واتساب WhatsApp والتى قد لا يعرفها الكثيرون رغم استخدامهم للتطبيق لساعات طويلة، حيث تتطلب هذه الميزات تفعيل عدد من الخطوات أو تكون ميزات غير مباشرة.