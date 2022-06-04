احذروا التدخين.. أسباب اصفرار الأسنان عند الرجال والنساء

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تراكم جير الأسنان الأصفر، الذي يشعرهم بالإحراج، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتبحثين عن علاج جير الأسنان طبيا وطبيعيا إليك التفاصيل.

كشف موقع هيلثي عن أسباب وعلاج اصفرار الأسنان التي تتمثل فيما يلي.

أسباب اصفرار الأسنان عند الرجال والنساء



بعد الحديث عن اصفرار الأسنان المفاجئ وقبل عن علاج اصفرار الأسنان والجير، دعونا نتعرَّف الآن على أسباب اصفرار الأسنان عند الرجال والنساء:

التدخين:

التدخين و الذي لا تقتصر أضراره على اصفرار الأسنان بل قد يتسبَّب في ظهور تصبُّغات على اللثَّة باسم ” التَصَبُّغ النيكوتيني “.

فضلًا عن العديد من مشاكل الأسنان التي يتسبَّب بها، ويتمثَّل الاصفرار في هذه الحالة بخطوط بنيَّة اللون.



التصبُّغ الفلوري:





يعتبر التصبُّغ الفلوري أيضًا من أكثر أسباب اصفرار الأسنان، وينتج عن شرب مياه تحتوي على نسب عالية من الفلور.

وفي هذه الحالة يكون الاصفرار على شكل بقع صفراء.



الأدوية:

بعض الأدوية التي تتناولها الأم أثناء الحمل مثل التتراسكلين تتسبَّب في بزوغ أسنان مُتَصَبِّغَة لدى الطفل.

استخدامي المضامض الفمويَّة التي تحتوي على الكلورهيكسيدين والمعروفة تجاريًّا باسم زاك تُسَبِّب اصفرار الأسنان عند استخدامها لمدَّة أطول من الفترة التي حدَّدَها الطبيب .



علاج اصفرار الأسنان في المنزل

يمكن علاج اصفرار الأسنان في المنزل من خلال وضع زيت جوز الهند في الفم لمدَّة تتراوح ما بين عشرة دقائق إلى نصف ساعة بدون ابتلاعه؛ بغية تطهير الفم وإزالة تراكم الجير.

المضمضة بمحلول خل التفاح المُخَفَّف لمدَّة 30 ثانية من الطرق التي يمكن اللجوء إليها لعلاج اصفرار الأسنان في المنزل.

يمكن الاعتماد على فرك الأسنان بواسطة قشر الليمون حيث يحتوي على حمض الستريك والذي يعمل على تبييض الأسنان.

الكركم فعال فى علاج اصفرار الأسنان في المنزل يمكنك وضع الكركم على فرشاة الأسنان والتفريش بها.

لا بد من التوصية بالابتعاد عن الطرق السابقة في حال كنت تعاني من ضعف في مينا الأسنان، كما يمكنك استشارة الطبيب لأكتشاف أفضل علاج.