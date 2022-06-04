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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب صحفي أمريكي مفقود منذ 10 سنوات.. مسؤول لبنان يزور سوريا خلال أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إنه سيزور سوريا قريبا لإجراء محادثات مع القادة السوريين حول مصير صحفي أمريكي فقد في سوريا قبل 10 سنوات.

وأضاف إبراهيم في تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم": أن المسؤولين الأمريكيين يريدون منه أن يستأنف جهوده لإعادة أوستن تايس وغيره من الأمريكيين المفقودين في سوريا.

واختفى تايس الصحفي المستقل والجندي السابق في مشاة البحرية، أثناء إعداده تقارير في سوريا عام 2012.

وصرح إبراهيم بأنه خلال محادثات سابقة مع دمشق بشأن تايس طرحت سوريا مطالب تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية واستئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع بعض العقوبات الأمريكية.

وأضاف: "نعمل على أن تستأنف المفاوضات من حيث انتهت في نهاية فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وذكرت مجلة الأمن العام اللبنانية أنه عندما تصل طائرة أمريكية خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، لتقل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من بيروت إلى واشنطن، فإن المهمة على قدر عال من الأهمية.

مشاة البحرية انسحاب القوات الأمريكية واشنطن سوريا ترامب لبنان روسيا

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